Familie Ivana Smit gaat in hoger beroep

Een hogere rechter gaat zich over al het feitenmateriaal buigen. ,,Het vonnis dat het een ongeluk was, is geveld omdat er geen 100 procent zekerheid is dat Ivana is overleden door een misdrijf’’, zegt Fred Agenjo, de oom van het overleden model. Hij is tevens de woordvoerder namens de familie. Die is minder pessimistisch dan afgelopen nacht toen het vonnis binnenkwam. ,,Toen zagen we alleen dat woord: een ongeluk. Nu we de toelichting lezen, zien we toch wel aanknopingspunten. Als die hogere rechter een wat groter mandaat heeft, kan het misschien toch tot een strafzaak komen. Al is het maar wegens het verdoezelen van bewijsmateriaal en het zich ontdoen van een stoffelijk overschot.’’