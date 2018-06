Familie Nouri slechts 'deels tevreden' over verklaring van Ajax

UpdateDe familie van Abdelhak Nouri is blij met het feit dat Ajax aansprakelijkheid erkent voor het blijvende letsel van 'Appie', maar is niet blij met de manier waarop Ajax het naar buiten heeft gebracht. ,,Er is géén sprake van 'nieuwe' informatie die door ons is aangeleverd, de informatie die Ajax heeft was allang bekend bij de club,'' zegt woordvoerder Khalid Kasem van de familie.

Ajax erkent dat Abdelhak Nouri vorig jaar geen adequate medische hulp heeft gekregen toen hij werd getroffen door hartfalen tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De club geeft toe aansprakelijk te zijn en biedt excuses aan richting de familie. Dat zei directeur Edwin van der Sar vandaag op een speciaal belegde persconferentie.

Volledig scherm Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax tijdens de persconferentie over Abdelhak Nouri. © ANP

twijfelen

Ajax kwam aanvankelijk tot de conclusie dat de behandeling op het veld adequaat was en de club dus niet aansprakelijk is voor Nouri's blijvende letsel, zei directeur Edwin van de Sar vanavond. Na door de advocaten van Nouri aangedragen nieuwe informatie, begon de club daaraan te twijfelen.

Over die laatste stelling is de familie van Nouri dus niet te spreken. ,,Dat klopt niet, wij hebben al heel lang geen nieuwe informatie aangedragen,'' zegt Kasem. ,,Deze informatie heeft de club al heel lang van ons. Waarom Ajax het zo brengt, moet je Ajax vragen.'' Kasem wil niet de conclusie trekken dat Ajax probeert het eigen straatje schoon te vegen voor de aanvankelijk weigerachtige houding over de aansprakelijkheid.

Kasem zegt dat het ondanks dit smetje niet in de lijn der verwachtingen ligt dat er toch nog een arbitragezaak komt. ,,Want Ajax is aansprakelijk, dat erkennen ze nu en daar gaat het om.''

Ajax reageert weer

Ajax heeft inmiddels alweer gereageerd op de onvrede bij de familie Nouri en komt met een toelichting via ajax.nl:

,,De genoemde nieuwe informatie betrof informatie in het verzoekschrift dat de advocaten van de familie hadden ingediend bij de KNVB. Onder andere betreft dit een foto die de gelaatsuitdrukking van Abdelhak Nouri weergaf, en daarom nieuwe vragen opriep. Ajax had deze foto niet in zijn dossier. Deze bleek wel cruciaal in de beoordeling van de situatie. Verder bevatte het verzoekschrift een nieuwe lezing van de manier waarop de gegevens van de hartslagmeter moesten worden geïnterpreteerd. Die lezing kende Ajax niet en riep vragen op die de club voor een third opinion wilde aanbieden.''

Ajax hoopt hiermee totale duidelijkheid te verschaffen over de genoemde en door de familie bekritiseerde 'nieuwe informatie'.