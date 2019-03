Familie Tanis werd na verhuizing uit Turkije nooit een gelukkig gezin

Het is een paar jaar geleden als de middelste broer van Gökmen Tanis op de bank ploft bij Angelique (47). Ze trekken het niet meer, vertelt hij de vrouw die op dat moment nog drugsverslaafd is en samen met hem coke gebruikt. Tanis maakt de hele familie gek met zijn verslaving en criminele gedrag. Ze weten niet meer wat ze met hem aan moeten. ,,Ik heb toen gezegd dat ze hem het huis uit moeten zetten. Zo lang hij verslaafd is zal hij nooit veranderen,” zegt Angelique.