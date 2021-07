Familie Van de Water woonde er nog maar net: toen kwam die verwoestende valwind

Huisartsen­post stapelt fout op fout: doodzieke coronapa­tiënt Gerd (63) overlijdt

3 juli ENSCHEDE - Fout op fout is gemaakt bij de ernstig zieke coronapatiënt Gerd Bergman. De familie belt zeven keer voor hulp bij de huisartsenpost. Triagisten poeieren hen telkens af. Ook de dienstdoende arts schat het verkeerd in. Gevolg: Gerd raakt buiten bewustzijn en gaat met gillende sirenes naar het ziekenhuis. Zes weken later is hij overleden.