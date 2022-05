Familie van ex-speler Jong Vitesse wil Spaanse politie aanklagen na klifdrama: 'Video niet door ons gelekt’

Ex-Jong Vitesse-spe­ler veronge­lukt bij sprong van klif op Mallorca: ‘Iedereen hield van Mourad’

Een Nederlandse toerist is donderdagmiddag op Mallorca om het leven gekomen bij een sprong van een hoge klif. Het gaat om de 31-jarige Mourad Lamrabatte, voormalig voetballer van Jong Vitesse en een lokaal bekende kickbokser in Arnhem. ,,We zijn allemaal in shock”, zo laat een familielid aan deze site weten.

13 mei