Familievriend (39) die Gianna (14) doodschoot wilde eerder ‘levenslange celstraf’ na brandstichting

drama brunssumDe inmiddels overleden 39-jarige man uit Heerlen die betrokken was bij de dodelijke schietpartij in een huis in Brunssum dinsdagavond, is degene die geschoten heeft. Door de schietpartij kwam de 14-jarige Gianna om het leven, en uiteindelijk ook de verdachte zelf. Het gaat om Leon B., een man met psychische problemen.

B. is een bekende van de politie. In de zomer van 2019 werd de Limburger in hoger beroep nog veroordeeld tot drie jaar cel voor brandstichting in zijn huurwoning in Hoensbroek, een plaats in de gemeente Heerlen. Dat deed hij klaarblijkelijk in een wanhoopspoging. De man biechtte zijn daad vrijwel meteen op en vroeg de politie hem een levenslange celstraf op te leggen. Op het politiebureau vertelde B. dat hij al maandenlang nauwelijks had gegeten. Hij leefde op siroop en aardappelen, zo valt te lezen in een vonnis.

B. was gedurende die periode met zichzelf in de knoop geraakt. Zo had hij weinig vrienden, torenhoge schulden en geen werk. Alleen al bij het horen van een auto in de straat raakte hij volledig in paniek, uit angst dat de gemeente de stroom- en watervoorzieningen in zijn huurwoning zou komen afsluiten. Een oude bekende van B. omschrijft hem dan ook als ‘onvoorspelbaar’. ,,Als je bevriend met hem was, was hij goed voor je. Maar als je hem in de weg stond, dan had je echt een probleem”, vertelt de bron, die liever anoniem wil blijven.

Gameverslaafd

B. kampte ten tijde van de brandstichting met een wiet- en gameverslaving. Deze stoornissen hadden grote invloed op zijn keuzes en gedrag, oordeelde een psycholoog. ‘Door zijn beperkte copingvaardigheden zag verdachte geen andere uitweg dan het stichten van brand in zijn huurwoning’, valt te lezen in het vonnis.

Volgens de psycholoog had B. echter wel degelijk in de gaten waar hij mee bezig was, en maakte hij amper gebruik van professionele hulp. Om die reden adviseerde de psycholoog hem de brandstichting volledig aan te rekenen. De rechter legde hem mede daarom een jarenlange gevangenisstraf op.

Huisvriend

Het is niet duidelijk hoe het B. na zijn vrijlating is vergaan. De psycholoog vreesde dat B. mogelijk weer terug zou kunnen vallen in een vereenzaamd bestaan als hij geen gebruik zou maken van verslavingszorg. De kans op een nieuw strafbaar feit viel daarbij ook niet uit te sluiten.

Over de relatie tussen B. en de familie van Gianna is weinig bekend. Volgens het lokale medium ZO-NWS ging het om een huisvriend van de ouders van het meisje. Peetoom wordt hij door sommigen ook genoemd. Of er sprake was van een conflict, moet verder onderzoek van de politie uitwijzen. De moeder van Gianna is volgens de politie ontslagen uit het ziekenhuis en zou inmiddels een verklaring hebben afgelegd. De stiefvader ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar.

Superlief

Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen naar aanleiding van de dood van de 14-jarige Gianna. Het meisje volgde les op het Emmacollege in Heerlen. Klasgenoten reageren verbijsterd op het nieuws. ,,Ik ken haar nu iets langer dan twee jaar. Ze is een van de liefste meisjes die ik ooit heb gekend, dit is echt te erg voor woorden’’, laat ene Leonardo weten.

Een vriendin schrijft op Facebook het verdriet van haar af. ‘We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt. Zaterdag nog samen leuk gedanst, en nu dit nieuws. Dit had je niet verdiend’, valt onder andere te lezen. Een andere vriendin omschrijft Gianna als ‘superlief, behulpzaam, grappig’. ‘Je was altijd zo vrolijk. Altijd maakte je me aan het lachen. Er was geen dag dat we geen lol samen hadden.’

Ook de Limburgse gouverneur Emile Roemer laat van zich horen. Hij hoorde ‘met intense droefheid’ van het nieuws met dodelijke afloop, zo schrijft hij in een bericht op Facebook. Roemer laat weten in gedachten bij de nabestaanden te zijn. ‘Wat er gebeurd is, is onwerkelijk en moeilijk te bevatten'.

Over de aanleiding van de schietpartij tasten bekenden volledig in het duister. ,,Het enige dat ik weet is dat haar moeder een superlieve vrouw is, met een hart van goud’, zo zegt een vriendin van de moeder.

Stille tocht

Familieleden en vrienden houden op 10 januari een stille tocht door Brunsum. Op die dag zou Gianna vijftien jaar zijn geworden. Op het Emmacollege in Heerlen, de school van Gianna, wordt aanstaande vrijdag een herdenkingsdienst gehouden. De rector wil vooralsnog niet reageren op vragen.

