Famke begeleidt vrouwen naar de abortuskliniek: ‘Ik krijg soms nare berichten’

VIDEO Jihadbrui­den brengen het er in Nederland vaak genadig vanaf, geldt dat ook voor Angela B?

27 november Juist de meest radicale Nederlandse jihadvrouwen wisten te ontsnappen uit gevangenenkamp Al Hol in Syrië. Nu vindt de eerste haar weg naar ons land. Het is de vraag of we hier raad weten met de meest gehaaide bruiden van terreurorganisatie IS, waaronder Angela B., die zich momenteel opmaakt om hierheen te komen.