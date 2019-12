Fanatieke gamers in trek als scouts bij echte voetbalclubs

video | update Jongetje (5) na uren bevrijd uit ingestort pand Coevorden, onderzoek morgen verder

9:39 Het vijfjarige jongetje dat gisteren urenlang bekneld zat onder de puinhopen van een ingestort pand in de Drentse plaats Coevorden is gisteravond rond 20.10 uur bevrijd uit zijn benarde positie. Het kind is in zorgwekkende toestand naar een ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de grillroom gaat morgen verder. Omwonenden van het pand zijn inmiddels weer naar huis.