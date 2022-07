Fans vol lof over concert Rammstein in Goffertpark, maar er klinkt ook kritiek: ‘Hoe zit het met die stikstofuitstoot?’

NIJMEGEN - Veel lyrische reacties op sociale media over het eerste van twee concerten dat Rammstein gisteren gaf in Nijmegen. Al vragen sommigen zich ook af hoe het zit met de stikstofuitstoot.

‘Het was weer Ge-Wel-dig! Nog een keer!’, schrijft Diana Hijman op Twitter. En ‘Beter dan dit wordt het niet hoor’, vindt Erik Bos boven een videofragment van Ich Will.

De Duitse Tanzmetallband Rammstein zou eigenlijk al in 2020 naar Nijmegen komen, maar corona gooide toen roet in het eten. Het geduld van de 60.000 fans die een kaartje hadden voor het eerste van twee uitverkochte concerten, werd tot maandagavond op de proef gesteld.



Het chagrijn door het lange wachten was gelijk verdwenen nadat de band aftrapte met een oorverdovende knal waarna Armee der Tristen, het eerste nummer van hun meest recente album Zeit, over de uitverkochte Goffertweide schalde.

Het optreden van Rammstein was goed voor veel spektakel in het Goffertpark in Nijmegen. Inzet: Rammstein-zanger Till Lindemann.

Groot spektakel met rook en vuur

De show die volgde was één groot spektakel met veel zwarte rook en enorme vuurkolommen die zorgden voor gigantisch veel warmte. Het riep her en der de vraag op wat dit betekende voor de lokale stikstofuitstoot.



‘Avondje #Rammstein en Nijmegen mag een jaar lang niet bouwen voor wie in stikstof gelooft’, grapt Bulte R. ‘Gaaf, Rammstein. Heb ze in GelreDome gezien destijds. Bij al het vuur en CO2 etc, kijk je vast even de andere kant op’, schrijft mariskArt onder een tweet van Lisa Westerveld die als fan en ‘gewoon in metalshirt’ bij het concert was.

Volgens stikstofprofessor Wim de Vries van de Wageningen Universiteit kan het lokaal zeker voor een flinke uitstoot zorgen, maar is het vanuit landelijk oogpunt totaal verwaarloosbaar. ,,Je krijgt daar ter plekke een hoge concentratie fijnstof en de vraag is of dat goed is voor je gezondheid’’, zegt hij. De Vries vergelijkt het met vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Ook dan zijn er tijdelijke concentraties met stikstof, maar die zijn dan wel veel hoger. ,,Maar dat is allemaal van tijdelijke aard. Het zou eerder een principekwestie kunnen zijn.’’

De Vries doelt daarmee op of het wel handig is om gezien het huidige tijdsbeeld en de discussies over stikstof handig is om gebruik te maken van vlammen en rookkanonnen. ,,En daarnaast: dat 60.000 mensen op welke manier dan ook daar naartoe komen zorgt natuurlijk voor een veel grotere uitstoot van stikstof.’’

Kippenvelmomentje

Terug naar het concert: de in 1994 opgerichte band met zanger Till Lindemann aan het hoofd trekt een kleine dertig jaar later een gemêleerd publiek van jong en oud, metal vestjes en casuals; het beweegt en geniet allemaal vrolijk naast elkaar.

Minder blij zijn mensen over de bereikbaarheid van de concertlocatie. Hoewel er nauwelijks hinder was van protesterende boeren ontstonden rond 17.00 uur al wel de eerste files rond Nijmegen. Wat ook niet hielp was dat station Nijmegen Goffert door een storing niet bereikbaar was.

Chaos na afloop

Na afloop beklaagden diverse bezoekers zich over de verkeersafhandeling. Die zou te wensen overlaten. Naar verluidt zouden diverse taxi's alleen voor woekerprijzen willen rijden. ‘Concert was geweldig, de chaos en @&@$# Taxi’s erna stuk minder. Taxi’s vroegen 5x de prijs ook via officiële boekingen die werden namelijk geweigerd en kon je prijs afspreken’, beweert Michel Hol.



Vanavond mogen opnieuw 60.000 mensen meezingen met de pompende beats onder nummers als Du hast, Deutschland en Sonne. Omwonenden doen er goed aan te controleren of de servieskast wel goed dicht zit, want volgens Suzanne Verheijden trillen de wijken rondom de Goffertwei vrolijk mee.



Een kleine tip voor degene die dinsdagavond naar het concert gaat: kom op tijd. Er stonden maandagavond lange rijen voor de muntenkassa's, die waren 's middags aanzienlijk korter.

