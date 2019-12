Farmers Defence Force: géén stikstofakkoord met kabinet

UPDATEBoerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) meldt dat er nog géén akkoord is met het kabinet over stikstofmaatregelen voor de landbouw. Ook de belangenclub van varkenshouders (POV) spreekt berichten daarover tegen.

Bronnen bij het kabinet én voorzitter Marc Calon van LTO Nederland - de grootste boerenorganisatie - melden dat er wél een stikstofdeal is. Maar die berichten zijn voorbarig en lijken vooral bedoeld om de angel uit geplande boerenacties van woensdag te halen. Volgens de belangenorganisatie van varkenshouders (POV) is er nog geen stikstofdeal. ,,Het Landbouw Collectief heeft het ministerie vandaag laten weten dat er geen akkoord is, maar dat er een basis ligt voor verdere overleggen en uitwerkingen na het kerstreces’’, staat in een POV-verklaring. ,,We hebben al stappen voorwaarts gezet, maar zijn er nog niet.’’

Ook FDF zegt dat er nog geen definitief akkoord is. ,,De informatie is onvolledig en niet actueel’’, staat in een bericht dat het FDF-bestuur onder boeren heeft verspreid. ,,Er is slechts een principeakkoord: een aantal voor FDF erg belangrijke zaken zijn nog niet uitonderhandeld en hierover bestaat zeker nog geen akkoord!’’

Volgens Calon van LTO is er een akkoord waarin staat dat er geen gedwongen uitkoop van boeren komt. Ook wordt de veestapel niet gehalveerd, zoals coalitiepartij D66 eerder voorstelde. Volgens Haagse bronnen zijn de afspraken belangrijk om in gesprek te blijven met de boeren. Zo wordt gemeld dat drempelwaarden voor stikstof regionaal moeten worden geregeld en dat er minder eiwit in veevoer moet komen. Maar dat zijn maatregelen die het kabinet de afgelopen tijd al aankondigde. Pas in januari komt het kabinet met een groot pakket aan stikstofmaatregelen voor de landbouw.

Ontbijt

Afgevaardigden van het Landbouw Collectief ontbeten maandagochtend met premier Mark Rutte en landbouwminister Carola Schouten op het Catshuis, de officiële ambtswoning van de premier. Die uitnodiging kregen de boeren nadat de organisatie had geklaagd over de opstelling van het kabinet. Dat de onderhandelingen tussen het ministerie van Landbouw en boerenvertegenwoordigers moeizaam verliep was een van de redenen dat er voor woensdag acties zijn afgekondigd.