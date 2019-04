Fatale treinexplosie veroorzaakt door vuurwerkbommen

De treinexplosie in Nijmegen waarbij zondag een dodelijk slachtoffer viel, is veroorzaakt door vuurwerkbommen. Die had de omgekomen man meegenomen met de bedoeling zichzelf van het leven te beroven. Dit bevestigen meerdere bronnen onafhankelijk van elkaar aan deze krant.

De explosie, met een grote ravage in de trein en omgeving tot gevolg, vond plaats op een rangeerterrein bij het hoofdstation van Nijmegen. Het lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen in een wc-ruimte van het toestel waarin hij de vuurwerkbommen liet ontploffen. Vuurwerk is in lijn met een verklaring van een buurtbewoner. Die zei zondag dat hij vlak na de explosie kruitdampen had geroken.

Gisteren werd het onderzoek naar de toedracht officieel door de politie afgesloten. Die wil de lezing van deze krant bevestigen noch ontkennen. De toedracht wordt niet meer toegelicht. Ook de identiteit van het slachtoffer wordt niet meer officieel bekend gemaakt.

Aanvullende onderzoek

Zondag meldde de politie wel nog dat er ‘geen reden is om te veronderstellen dat iemand anders bij de explosie betrokken is dan het dodelijke slachtoffer. Ook het aanvullende onderzoek leverde geen reden op om te denken dat er iemand anders bij de explosie was betrokken dan het dodelijke slachtoffer.’

De woordvoerster laat weten te snappen dat er veel aandacht is voor het incident vanwege de hevige impact op de omgeving. Onder meer belandden onderdelen van de trein op het dak en in de tuinen van woningen in de buurt. ,,Het gevaar bestaat dat mensen zelf dingen gaan invullen”, laat ze weten. Ze vraagt vanwege de gevoelige omstandigheden echter ook begrip voor de terughoudendheid in de politietoelichting.

ProRail

Spoorwegbeheerder ProRail plaatste zondagavond foto’s op Twitter van het verfomfaaide interieur van het ontplofte treintoestel. ,,Bij incidenten laten we heel vaak met beeld zien wat er op een locatie speelt, zodat reizigers en omwonenden zich een feitelijk beeld kunnen vormen”, vertelt een woordvoerder. De geplaatste foto's zijn volgens hem niet in strijd met de mediarichtlijnen die ProRail in acht neemt bij eventuele suïcidegevallen. ,,De foto’s zijn discreet en zeggen niets over de toedracht. We willen er de impact mee laten zien van de explosie.”

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoon 0900-0113 of www.113.nl.