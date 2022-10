Faunabescherming doet aangifte tegen Hoge Veluwe voor tam maken wolf: ‘Zeer verdacht’

Stichting De Faunabescherming verdenkt de directie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe ervan dat die een of meer wolven die in het park leven tam heeft gemaakt. Het is volgens De Faunabescherming ‘zeer verdacht’ dat een wolf in het park mensen nadert en zelfs bezoekers opzoekt.

Op andere plekken in Nederland en in de omringende landen doen wolven dat niet, aangezien het heel schuwe dieren zijn. ‘Er is slechts één eerder gedocumenteerd geval van een wolf die vergelijkbaar probleemgedrag aan de dag legde, nabij een militaire basis waar soldaten de wolven voerden’, aldus De Faunabescherming in een statement.

De dierenrechtenorganisatie heeft aangifte bij de politie gedaan en wil dat er een onderzoek en eventueel vervolging wordt ingesteld tegen de parkdirectie. De Faunabescherming zegt dat er ‘s nachts geen sociale controle in het park is, omdat het dan gesloten is. In die uren zouden een of meer wolven tam zijn gemaakt, zodat ze overdag mensen niet meer uit de weg gaan.

‘Te gek voor woorden’

Jakob Leidekker, hoofd bedrijfsvoering van De Hoge Veluwe, vindt de bewering van De Faunabescherming ‘te gek voor woorden’. Hij wil bewijzen zien van het tam maken van wolven in het park. ,,Prima dat er aangifte is gedaan, dan komt er een onderzoek waaruit zal blijken dat het onzin is. De Faunabescherming lost een schot hagel in de hoop dat ze altijd wel wat raken”, zegt hij.

De Hoge Veluwe waarschuwde gisteren op de eigen website voor een wolf die uit zichzelf naar mensen loopt en die niet mensenschuw is. Zo kwam een 15-jarige jongen afgelopen weekend oog in oog te staan met een wolf op de Veluwe.

In het nationale park leeft een wolvenpaar, dat inmiddels ook welpen heeft. De directie van De Hoge Veluwe is daar zwaar op tegen, omdat wolven schapen doden en de biodiversiteit verstoren. Het is bekend dat de parkdirectie de wolven het liefst wil verwijderen uit het park, maar aangezien het dier op allerlei manieren beschermd is mag dat niet.

Leidekker wijst er op dat veel instanties met overheden in gesprek zijn over het nieuwe integraal wolvenplan dat begin volgend jaar moet verschijnen. In dat plan wordt meer aandacht besteed aan de omgang met wolven die overlast veroorzaken, zegt hij.

Onnatuurlijk gedrag

De Faunabescherming en wolvendeskundigen zeggen dat wolven mensen altijd uit de weg gaan. Een wolf die zomaar mensen nadert is een probleemdier, dat volgens het provinciaal wolvenplan in het uiterste geval gedood zou mogen worden.

‘Op de Hoge Veluwe is de terreineigenaar verantwoordelijk voor het onnatuurlijke gedrag van de wolf, er is geen andere plausibele verklaring’, vindt de dierenrechtenorganisatie. Verstoren van een wolf en diens leefgebied, waar lokken en voeren ook onder valt, is strafbaar. ‘Consequentie zou kunnen zijn dat het park gesloten dient te worden voor het publiek, wanneer deze situatie blijft voortduren, omdat op deze wijze de veiligheid van het publiek en van de wolf niet gegarandeerd kan worden, zoals de wet wel voorschrijft.’

