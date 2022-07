‘FBI waarschuwde Nederland: Taghi communiceerde vanuit gevangenis met maffiabaas’

Ridouan Taghi heeft vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught meerdere keren contact gehad met de buitenwereld, terwijl hij in volledige afzondering had moeten zitten. Volgens NRC was het de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI die Nederland hierop wees, al in november vorig jaar.

Bekend was al dat justitie zijn neef en voormalig advocaat Youssef Taghi ervan verdenkt boodschappen van Ridouan uit de gevangenis te hebben doorgespeeld. NRC schrijft nu dat Taghi ook vóór Youssefs komst contact had met de buitenwereld vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).

Met een cryptotelefoon zou hij in november 2020 contact hebben gehad met een handlanger, de Italiaanse maffiabaas Rafaelle Imperiale. Die stond op zijn beurt weer in contact met Taghi’s zoon. De FBI merkte dit op en waarschuwde Nederland. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst bleef het niet bij één contact, maar zou er regelmatig over en weer worden gecommuniceerd vanuit de EBI. Taghi kreeg hierbij hulp van een of meerdere gevangenisbewaarders.

Gesproken over drugshandel

In het berichtenverkeer ging het in elk geval over drugshandel, zo blijkt uit ontsleutelde informatie. De vraag is of er ook gesproken is over Peter R. de Vries. Tegen Taghi is, vanwege zijn volgens justitie leidende rol in een reeks andere moordzaken, op 28 juni levenslang geëist.

Een nieuwe getuige, die vorige week pas door het OM aan het dossier is toegevoegd, linkt de zaak van De Vries aan Ridouan Taghi. Volgens NRC gaat het om verklaringen van de Pool ‘Eddy’, die in het diepste geheim heeft verteld over de band tussen Delano G., Kamil E. en de vorige week opgepakt Krystian M. Deze nieuwe getuige zou al in juni, de maand voor de moord, van Krystian gehoord hebben dat Kamil ‘aan het jagen was op die journalist’. „Die moest dood omdat hij werkte voor de kroongetuige.”

Dankzij deze nieuwe toevoegingen gaat de geplande uitspraak tegen Delano G. en Kamil E. donderdag niet door. Het OM eiste tegen beiden levenslang. De rechtbank houdt de zaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries aan tot na de zomer, mogelijk oktober.