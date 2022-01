Fel verzet tegen harde lockdown, kabinet zoekt naar versoepelruimte: ‘Niks doen is geen optie’

Overal willen ondernemers open, burgemeesters ook kritisch

In het Limburgse Valkenburg aan de Geul gaan vrijdag de winkels en horeca tussen 10.00 en 16.00 uur open, met toestemming van burgemeester Daan Prevoo. De burgemeester beschouwt de actie van de winkels en horeca als een demonstratie en dat is een grondrecht. Er zullen geen boetes en/of waarschuwingen worden uitgedeeld. De burgemeester heeft voorafgaand aan zijn beslissing overleg gevoerd met de politie.

Winkeliers, kleine ondernemers en horeca in bijvoorbeeld Aalten, Montferland, en Oude IJsselstreek die zaterdag uit protest open gaan, krijgen geen handhavers op hun dak. ,,We kunnen niet van lockdown naar lockdown gaan’’, zo klinkt het in de Achterhoek . Voorwaarde is wel dat aan de veiligheidsvoorschriften wordt voldaan, laten verschillende gemeenten weten. Of meer gemeentes ter plekke meedoen aan het gedogen, wordt vrijdag duidelijk.

Vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is eerder deze week al een brief gestuurd aan onder meer voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad. Bruls laat weten dat er wat hem betreft gewoon ingegrepen wordt.

Ondertussen heeft ook de provincie Overijssel een brief aan de premier gestuurd. Volgens commissaris van de Koning Andries Heidema is de huidige koers van de maatregelen met de strenge lockdown ‘niet langer verantwoord’. Overijssel vindt dat het beleid als uitgangspunt ‘we gaan open’ moet hebben. Net als in Gelderland vragen de Overijsselaars met name aandacht voor de winkeliers, horeca en evenementenbranche. Veel pijn doet het dat Nederlanders daar momenteel de grens overgaan en de Duitse middenstand spekken.

Vergelijkbare geluiden komen al tijden uit Noord-Brabant en Limburg die dagelijks hele massa’s mensen in België inkopen zien doen. Eerder deze week klonk het daarom vanuit onder meer Sittard, Roermond en Geleen al dat de winkels zaterdag gewoon open zullen gaan, ook als de lockdown wordt verlengd.