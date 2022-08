Femke (17) vertelt met schilderij dat ze seksueel misbruikt is: ‘Laat hém maar in angst leven’

Femke Willemse (17) heeft voor haar gevoel te lang haar mond gehouden over dat ze seksueel misbruikt is. Totdat ze vorige week de dader - een familielid - tegen het lijf liep. Met een zelfgemaakt schilderij dat ze op social media deelde, schreeuwde ze het van de daken. ,,Het is oké om erover te praten.”