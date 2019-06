Festivalbezoeker krijgt hartstilstand, Jessica (31) redt zijn leven: 'Ik dacht: dit komt niet meer goed'

De bezoeker, een wat oudere man, voelde zich tijdens een van de optredens op FortaRock niet goed. Voor het oog van vele festivalgangers zakte hij in elkaar. ,,Ik zag van een afstandje dat er iets goed mis was”, vertelt Jessica. ,,Ik rende ernaartoe en zag een man op de grond liggen. Roerloos.”



Toen Jessica geen polsslag voelde, wist ze dat het om een levensbedreigende situatie ging. Ze verzocht omstanders om op afstand te blijven zodat zij en een andere vrouw zich over het slachtoffer konden ontfermen. ,,We hebben hem eerst in een stabiele houding gelegd en zijn daarna direct begonnen met reanimeren.”



De samenwerking kwam al gauw op gang: Jessica verzorgde de mond-op-mondbeademing, en de andere vrouw begon met borstmassage. ,,Het lichaam van de man kleurde al helemaal blauw en er kwam maar geen hartslag. Dit komt niet meer goed, dachten we. Maar we bleven doorgaan, we moesten en zouden hem redden.”