Festivalganger Jeroen gered door hoogzwangere: ‘Ik was vijf minuten dood’

Geen duizeligheid of misselijkheid, geen blijvend hersenletsel, geen ernstig hartfalen: Jeroen voelt zich ‘kiplekker’. ,,Het is echt bizar dat ik hier nu met jou aan de telefoon zit”, vertelt hij vanuit zijn ziekenhuisbed. ,,Het liefst ruk ik al die draden van mijn lijf en ga ik volgende week naar Pinkpop, maar dat moet ik maar uit mijn hoofd zetten.” Hij zucht even: ,,Maar Rammstein eind deze maand, daar ben ik bij hoor. Honderd procent!”



De gelatenheid en haast berustende kalmte waarmee Jeroen spreekt is bijna niet te geloven. Temeer omdat op het festivalterrein het verhaal rondging dat de Wijchenaar het niet overleefd kon hebben. ,,Minimaal vijf minuten geen zuurstof en een hart dat op hol slaat, ik snap er ook helemaal niets van hoor. Ik weet wel één ding: rock ‘n roll heeft mijn leven gered. Als ik thuis die aanval had gekregen, had ik nu niet met jou gesproken.”