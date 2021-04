Fieldlab: Sportwedstrijd met halfvol stadion onder voorwaarden prima te doen

Volgens Fieldlab is er een aantal belangrijke voorwaarden waar aan moet worden voldaan in de huidige coronasituatie. Zo moet iedere bezoeker voor en na het einde van het evenement een sneltest doen. Bezoekers mogen alleen naar binnen met een negatieve coronatest, die bij de ingang wordt gecontroleerd. De anderhalve meterregel is dan niet meer nodig. Wel zijn mondkapjes verplicht bij het rondlopen als het stadion half is gevuld en ook zittend als het stadion voor driekwart is gevuld. De voorwaarden gelden ook voor de business-seats buiten. Binnen in de lounges mag maximaal 20 procent van de normale capaciteit worden benut, is het advies.