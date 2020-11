Fietsende aanrander sloeg al bij 21 vrouwen toe in Alkmaar

De politie is dringend op zoek naar een serie-aanrander die sinds begin september vrouwen belaagt in Alkmaar. Er hebben zich inmiddels al 21 vrouwen bij de politie gemeld die vermoedelijk slachtoffer van de man zijn geworden, zo meldt het programma Opsporing Verzocht . Ook vandaag sloeg de man weer toe.

Het merendeel van de vrouwen werd belaagd terwijl zij aan het wandelen of joggen waren. De dader benaderde hen op de fiets van achteren en sloeg of greep hen vervolgens op of bij hun billen. De incidenten vonden voor een groot deel plaats in stadspark Rekerhout, maar ook in de omgeving van het Achtergeestpad bij de buurt Beverkoog.

Er zijn, zo lijkt het, nog geen getuigen die een van de incidenten hebben gezien. Hoewel er de laatste tijd meer is gesurveilleerd blijft de aanrander maar doorgaan.

Zelfs vandaag was het weer raak. Dit keer op een fietspad langs de Hertog Aalbrechtweg in Alkmaar. Rond 17.30 uur sloeg de dader toe bij een 26-jarige vrouw die daar aan het hardlopen was. De man had een zwarte jas met capuchon aan en fietste na de aanranding weg richting NS-station Alkmaar Noord.

Zwarte capuchon

Donderdagavond 12 november was een 37-jarige vrouw het slachtoffer. De dader sloeg toen rond 18.20 uur toe. Die avond was hij helemaal in het zwart gekleed. Hij fietste op een opoefiets en droeg een zwarte capuchon om zijn gezicht te verbergen. Verder zou de man een lichte huidskleur hebben, is hij vermoedelijk tussen 20 en 30 jaar oud en tussen 1.80 en 1.95 meter lang.

De politie zoekt getuigen en/of met mensen die mogelijk beelden hebben uit de omgeving Rekerhout of Beverkoog.