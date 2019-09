Fietsster overleden door aanrijding met auto in Beek

Weer een manifest: ‘in verpleeg­hui­zen gaat het slechts ietsiepiet­sie beter’

17:19 Voor kwetsbare ouderen is 2,1 miljard euro extra gekomen, maar in drie jaar tijd gaat het slechts ietsjes beter in de ouderenzorg. Daarom hebben Wanda de Kanter, Carin Gaemers en Hugo Borst een nieuw manifest gemaakt: De Tien Geboden voor de zorg voor ouderen die vanwege dementie in het verpleeghuis zitten.