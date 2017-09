FIFA18: wéér helemaal hyper om een rage

Volledig scherm FIFA18 is sinds gisteren te koop. © RV Vorig jaar rond de zomer wisten basisschoolleraren niet wat ze meemaakten. Hun leerlingen liepen met zijn allen door de school, op zoek naar virtuele Pokémon-figuurtjes. Met hun mobiele telefoons speelden ze het spel Pokémon Go.



Het werd even stil, maar al snel volgde de volgende hype. Weer een spel, Clash Royale, waarbij de leerlingen volledig opgingen in het veroveren van kastelen van vijandelijke koningen en prinsessen. Nog steeds gamen kinderen de vingers blauw op dit spel.



Maar ook buiten de telefoon en computer om ontstonden het afgelopen jaar rages. Kinderen oefenden zich suf om flesjes en pakjes drinken in de lucht te gooien en rechtop te laten belanden, de Water Bottle Challenge. Om vervolgens naar de winkel te rennen voor die fidget spinner.

Voetbalplaatjes

Games, voetbalplaatjes, dino-stickers, armbandjes van loom elastiekjes. De ene rage is nog niet voorbij of kinderen hebben al wat nieuws gevonden om volledig in op te gaan. Voor leraren is het elke keer wachten op een nieuwe hype. ,,Het is nu even stil, maar het kan volgende week weer anders zijn'', weet groep 6-leerkracht Mark van der Veen.



Juist kinderen zijn vatbaar voor rages, zegt ontwikkelingspsycholoog Steven Pont. ,,Ze zijn impulsief, omdat ze continu bezig zijn de wereld te ontdekken. Daardoor raken ze ook snel verveeld. Als ze te lang op één spel blijven hangen, missen ze andere dingen.''

Quote Als ze te lang op één spel blijven hangen, missen ze andere dingen ontwikkelingspsycholoog Steven Pont

Daarom zijn hypes van korte duur. Maar omdat kinderen bezig blijven de wereld te ontdekken, volgt altijd weer een nieuwe.

Hoe de rages ontstaan? Leraren kunnen de vinger er niet op leggen. ,,Op dag 1 hebben één of twee leerlingen zo'n spinner. Een week later zit de halve klas ermee en nog een week later heeft iedereen er ten minste eentje'', beschrijft Agathe Vermeulen, juf in groep 8. Slechts een zomervakantie verder is die hele rage voorbij.

Het heeft te maken met het vinden van een plekje tussen leeftijdsgenootjes. ,,Met een hype kunnen kinderen laten zien dat ze er ook bij horen, dat ze hetzelfde leuk vinden'', verklaart Pont.

Succesgevoel

Het voordeel van rages, zoals met een spinner, is dat iedereen kan meedoen. Alle kinderen kunnen met het apparaatje leren omgaan. Daar spelen bedrijven op in.

Pont: ,,De eerste levels van games zijn bijvoorbeeld meestal makkelijk. Dan ervaren kinderen steeds een succesgevoel, van ik kan het, en gaan ze door met spelen. Echte merken willen zo'n hype niet, omdat die slechts van korte duur is.''

Toch komen sommige hypes steeds terug. Neem knikkeren, elastieken of de diabolo. Jarenlang zijn ze van het schoolplein verdwenen, maar ineens hebben kinderen de smaak weer te pakken. Vermeulen: ,,Dan loop je op het plein, kijk je om je heen en zie je ineens weer al die kinderen met knikkers lopen. Of er dan een specifiek kind mee is begonnen... ik heb geen idee.''

Leefwereld

En zo zit je als leraar ineens voetbalplaatjes met de kinderen te ruilen, met een spinner in de handen te tellen hoeveel rondjes die draait of met de jongetjes te kletsen over welk voetbalteam ze in hun spel hebben opgesteld. ,,Zo'n hype is een goede manier om een band met de leerlingen te krijgen. Je kunt praten over hun leefwereld'', zegt John Bloemscheer, meester



De hits onder de games blijven weliswaar uit het klaslokaal, ze zijn zeker hét gespreksonderwerp op basisscholen. Is het geen FIFA18, dan is het wel Pokémon Go of Minecraft. ,,Die kinderen houden precies in de gaten wat YouTubers spelen en gaan die games ook zelf proberen'', constateert Martin Verschoor, hoofdredacteur van PowerUnlimited. En zo ontstaan in elk geval de game-rages.

