‘Filantroop Sywert van Lienden verdiende aan pandemie met nooit gebruikte mondkapjes’

Afgekeurd

'Niet ongevaarlijk’

Een RIVM-woordvoerder zegt dat het instituut ‘geen voorstander’ is van kapjes waarin nanozilver, koperoxide of grafeen zit zolang niet onderbouwd en uitgezocht is wat de toegevoegde waarde ervan is, terwijl er mogelijk wel risico’s zijn. Grafeen is volgens het RIVM ‘niet per definitie ongevaarlijk’.



Het ministerie van VWS laat aan de krant weten dat geen van de 40 miljoen door Van Lienden geleverde mondkapjes naar de zorg is gegaan. Ze liggen nog op voorraad, omdat er te veel is ingekocht. De 100,8 miljoen euro voor de 40 miljoen mondkapjes is wel overgemaakt.



Volgens Van Lienden is er niets mis met zijn mondkapjes. ,,We hebben het uitgezocht met VWS en testbureaus. De grafeen in onze maskers zijn geen nanotubes maar flakes die zijn vastgebonden in plastic. Het kan niet loskomen en er zit zo weinig in dat het niet schadelijk is. Het is gewoon een veilig product.’’