Filiz ontmoette minnaar op Second Love: Mijn man houdt zich van de domme

,,Eens per twee, drie maanden denk ik: we moesten maar weer eens. Dan trek ik een lingeriesetje aan en ga uitnodigend op bed liggen. Voor Murat is dat de cue: hij gaat douchen, we hebben rechttoe, rechtaan seks en meteen daarna gaat het weer over de hypotheek of regelzaken rondom de kinderen. Even samen nagenieten is er niet bij. Die fysieke en emotionele nabijheid geeft hem blijkbaar een ongemakkelijk gevoel. Dat is altijd zo geweest. We zijn bijna twintig jaar samen. Murat is een lieve, toegewijde man, maar voor hem staat intimiteit gelijk aan mij af en toe bespringen. Van knuffelen en kussen houdt hij niet. Het is alsof hij nooit heeft geleerd dat je liefde ook op die manier kunt uiten. Als ik hem vraag waarom hij me nooit aanraakt, zegt hij: ‘Ik ben moe’.