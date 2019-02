Film toont hoe Anne Franks leven had kunnen zijn

video Welkom in het bruine café: zingen en dansen maakt ouderen vitaal

11:00 Een middagje zingen en dansen maakt ouderen vrolijk, vitaal en weer even jong. Welkom in het bruine café van woonzorgcentrum Schoterhof in Haarlem, in de wereld van Foxy Foxtrot, dikke plakken leverworst en prachtige, levendige herinneringen.