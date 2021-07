Filmmaker stond oog in oog met wolven op de Veluwe en maakte unieke beelden: ‘Ik hield mijn adem in’

Meisje (14) zwaar mishandeld in speeltuin na opmerkin­gen over haar ge­slacht

27 juli Een minderjarig meisje is maandagmiddag door een groep van vier à vijf jongens mishandeld in een speeltuin in Amstelveen na opmerkingen over haar geslacht. Het slachtoffer, Frédérique, liep een kaakfractuur en gebroken neus en tanden op. Ze bracht de nacht door in het ziekenhuis.