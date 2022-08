Filosofe Marli Huijer over Ter Apel: ‘Onverteerbaar dat we dit toestaan, burgers moeten opstaan’

Wanneer is de grens bereikt? Die vraag dringt zich op bij het zien van de steeds verder verslechterende situatie in Ter Apel. Inmiddels slapen elke nacht 700 mensen buiten, is het onveilig en komt ook de gezondheid van asielzoekers in gevaar.



Volgens Marli Huijer, emeritus hoogleraar publieksfilosofie in Rotterdam en voormalig Denker des Vaderlands, laten de ontwikkelingen ‘een enorme onwil’ zien om deze mensen te helpen. ,,En dat is pijnlijk. We zouden dit met meer dan 17 miljoen Nederlanders makkelijk moeten kunnen oplossen, om hoeveel mensen gaat het nou helemaal? We zijn zo'n ongelooflijk rijk land, zijn experts in het organiseren van bijvoorbeeld festivals. En dan zouden we dit niet kunnen?’’