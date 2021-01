FIOD waarschuwt: Afrika in opkomst als witwasbestemming

Waar witwastrajecten voorheen langs financiële knooppunten als Dubai, Hongkong of Singapore voerden, komen speurders van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Fiod) steeds vaker ook uit in andere landen als Oeganda en Kenia. Criminelen gebruiken die landen voor het witwassen van hun sporttassen vol misdaadgeld, die ze investeren in grondstoffen als diamanten, goud of ander edelmetaal.

,,Afrika is rijk aan dure grondstoffen. Dat zorgt ervoor dat het een opkomend continent is om misdaadgeld wit te wassen. Het goud en de diamanten worden overal ter wereld verkocht en van de opbrengst wordt bijvoorbeeld weer een hotel in Amsterdam gekocht. We zien steeds vaker dat misdaadgeld wordt witgewassen via goederen’’, aldus scheidend Fiod-directeur Bert Langerak in een interview met deze krant.

Diplomatieke paspoorten

In oktober vorig jaar arresteerden de Fiod en politie vijf Brabantse mannen en een vrouw uit Limburg. Meerdere leden van die groep waren in het bezit van diplomatieke paspoorten van de Centraal Afrikaanse Republiek. De Nederlanders worden ervan verdacht tientallen miljoenen euro’s te hebben willen witwassen in dat land. Eerder bleek al dat Nederlandse criminelen voor vermoedelijk zo’n 150 miljoen euro hadden witgewassen via de handel in aardappelen en uien, die massaal werden uitgevoerd naar Afrika.

Ondanks de Covidcrisis heeft de Fiod het afgelopen jaar meer dan 900 onderzoeken afgerond. Dat zijn er meer dan in 2019.

Lees hieronder het interview met FIOD-topman Bert Langerak: ,,Criminelen gebruiken geld als wapen.”