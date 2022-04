Flat in Bilthoven verwoest na tweede gasexplosie, vijf brandweermannen en twee agenten gewond

update/met video’sEen flat in Bilthoven is vanochtend verwoest na twee gasexplosies. Daarbij zijn vijf brandweermannen en twee politieagenten (licht)gewond geraakt.

De hulpverleners zijn naar het ziekenhuis gebracht. De ravage is groot en hulpdiensten zijn massaal aanwezig op de rampplek. Het gebied rond de explosie is ruim afgezet. Achter het lint staan veel kijkers. Ook staan er mensen die bezorgd zijn over bewoners in het flatcomplex en met hen proberen te bellen.

Rond 10.00 uur werd de brandweer naar de Weegschaal in Bilthoven gestuurd voor een gaslek. Bewoners werden geëvacueerd en opgevangen door de gemeente. Netbeheerder Stedin kwam ter plaatse om de gasleiding af te sluiten, toen een eerste explosie plaatsvond.

Tweede explosie

Een uur later was er een tweede, nog grotere explosie, waardoor meerdere woningen in het flatgebouw compleet verwoest zijn. Aan de achterkant is de schade enorm, met grote kraters in de flat. Ook is de pui van het gehele pand naar beneden gekomen. Een speciaal team van de brandweer (Specialisme Technische Hulpverlening) onderzoekt of er instortingsgevaar is bij de andere woningen.

Quote Ik zat te werken. Ruim honderd meter van de flats. Mijn bureau ging een paar centimeter omhoog bij de tweede klap Ed, Omwonende

Bij die tweede explosie zijn meerdere gewonden gevallen, laat de Veiligheidsregio Utrecht weten. Onder de gewonden zitten in ieder geval vier brandweerlieden. Zij waren allen aanspreekbaar, maar zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Enorme ravage in flat aan de Weegschaal in Bilthoven na twee gasexplosies. © Nils de Kruijff

Er heerst een macabere sfeer in de Bilthovense wijk, ziet een verslaggever ter plaatse. Oudere bewoners zijn aangedaan en kijken op tuinstoelen achter politielint naar de schade. ,,Het is ongelooflijk”, zegt bewoner Ed. ,,Ik zat te werken aan mijn bureau. Ruim honderd meter van de flats. Mijn bureau ging een paar centimeter omhoog bij de tweede klap.”

Gewonde brandweermannen

Een leger van hulpdiensten is inmiddels in de buurt actief. Als even later een gewonde brandweerman ondersteund door twee collega’s naar een ambulance wordt vervoerd, krijgt bewoonster Alie het te kwaad. ,,Ik wil weg hier”, zegt ze.

Kort daarna wordt een deel van de wijk ontruimd. Mensen worden opgevangen in een pand van corporatie SSW in Bilthoven. Een moeder troost haar huilende kind. Traumahelikopters vliegen over de wijk.

Bekijk hier beelden van na de explosie. Tekst gaat verder onder de video.

De getroffen flats zijn eveneens sociale huurwoningen van corporatie SSW. Directeur Danny van der Linden komt kijken. Hij wordt bijgepraat door burgemeester Sjoerd Potters, die in een persbericht van de gemeente De Bilt laat weten erg geschokt te zijn. ,,Onze aandacht gaat op dit moment uit naar de slachtoffers en de bewoners die zijn getroffen. We roepen iedereen op thuis te blijven en hulpverleners de ruimte te geven. Op een later moment komen we met meer informatie.” Ook de burgemeester van buurgemeente Utrecht, Sharon Dijksma, laat weten geschrokken te zijn.

Botbreuken

Tijdens de persconferentie die om 16.00 uur begon vertelt Jan Hazeleger van de Veiligheidsregio Utrecht hoe vijf brandweerlieden in het gebouw waren toen ze verrast werden door de tweede explosie. Een aantal is gewond geraakt en heeft botbreuken opgelopen. Een van de gewond geraakte hulpverleners heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten.

Directeur Danny van der Linden van woningcorporatie SSW zegt er alles aan te doen om de bewoners van de 28 ontruimde woningen zo snel mogelijk onderdak te geven voor vanavond. ,,Daar gaat onze eerste zorg naar uit.’’ Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar hun woning.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Meerdere gewonden na enorme gasexplosie in een flat aan de Weegschaal in Bilthoven. © Nils de Kruijff / Koen Laureij

Volledig scherm Enorme gasexplosie in flat aan de Weegschaal in Bilthoven. © Koen Laureij

Volledig scherm Een brandweerman wordt weggedragen door zijn collega's. © Nils de Kruijff

Volledig scherm De woningen in de flat zijn volledig weggevaagd. © AS Media

Volledig scherm De ravage in de flat in Bilthoven na de explosie. © Menno Bausch

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.