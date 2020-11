Het getal van zaterdag is iets bijgesteld: in eerste instantie meldde het RIVM toen 5941 nieuwe gevallen, maar dat zijn er dus 6 minder. Dit aantal was al wat lager dan de dagen daarvoor. Toen waren de aantallen juist weer opgelopen, van 4681 dinsdag tot 6108 op vrijdag.

Uit de laatste cijfers blijkt dat in de regio Rotterdam-Rijnmond weer het hoogste aantal mensen een positieve testuitslag kreeg: 646. Midden- en West-Brabant volgt met 426 geconstateerde besmettingen. Utrecht telde er 406, Haaglanden 332 en Twente 318.

De laatste zeven dagen, inclusief vandaag, registreerde het RIVM in totaal 63.021 positieve testresultaten. Ten opzichte van de week ervoor is dat een daling van 8 procent.

Ook daling in ziekenhuis

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is ook gedaald, naar 2095, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren waren het er nog 2125. Buiten de intensive care daalde het aantal patiënten met 21 naar 1509. Op de ic liggen nu 586 coronapatiënten, 9 minder dan een dag eerder. De totale IC-bezetting bedraagt 1024.

Het LCPS meldt nu zes dagen op rij een afname van het aantal coronapatiënten. Zaterdag kwamen nog 56 ziekenhuisbedden vrij. Er werden het voorbije etmaal 172 patiënten met corona in de ziekenhuizen opgenomen, waarvan 22 op de ic's. Dat het totale aantal gedaald is, komt doordat er meer patiënten zijn ontslagen, of overleden.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg afgelopen etmaal met 45. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Zaterdag registreerde het RIVM 86 overlijdens.

Catshuisoverleg

Een groot deel van het kabinet overlegt vanmiddag opnieuw in het Catshuis over de coronacrisis. Volgens ingewijden wordt er nu gepraat over de situatie na half december en of de ‘gedeeltelijke lockdown’, die sinds 13 oktober van kracht is, al dan niet moet worden aangescherpt.

Het is een informeel overleg, dinsdag worden pas formele besluiten genomen. Naar verwachting geven premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdagavond weer een persconferentie, waarin ze mogelijk nieuwe regels aankondigen. Waarschijnlijk gaat het dan niet om ingrijpende maatregelen, verwachten bronnen.

