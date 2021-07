Floor besloot te stoppen met eten en drinken, zijn zoon filmde zijn laatste dagen

Agrariërs lijden miljoenen­scha­de door hoogwater; gewassen op buitendijk­se akkers gaan soms vlak voor oogst verloren

22 juli HEDEL/BOKHOVEN - Voor zijn koeien is er waarschijnlijk geen voer meer van te maken. De maïs van Bert van Zeelst - 18 hectare in de uiterwaarden bij Bokhoven - heeft dagenlang in anderhalve meter water gestaan. Schade? ,,Tussen de 35.000 en 40.000 euro”, schat de melkveehouder uit Hedel. En hij is niet de enige agrariër die gedupeerd is door de zeldzame zomerse hoogwaterperiode.