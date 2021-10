Floris en Naphassa van omstreden restaurant Waku Waku: ‘Kapot en uitgeput, maar ook strijdlustig’

Emotioneel was het. Het veganistische restaurant waar het stel al zijn spaargeld in heeft geïnvesteerd, waar ze de grenzen van de plantaardige keuken willen verleggen, is in één klap geen vanzelfsprekendheid meer als burgemeester Dijksma het op maandagavond 27 september wil sluiten. ,,We zaten met tranen in de ogen op de bank, je staat met je rug tegen de muur. We hebben álles erin gestoken. En dan dit. Maar het maakt ons óók strijdlustig. Het coronabeleid is een probleem en hoeveel mensen ons kwamen steunen, maakt wel duidelijk dat wij niet de enigen zijn die hier zo over denken.”