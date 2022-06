FNV: Duizend zorgmedewerkers dreigen baan kwijt te raken door longcovid

Moordenaar (51) van Milica van Doorn plots overleden in gevangenis

De 51-jarige Hüseyin A., die in februari in hoger beroep veroordeeld werd voor het verkrachten en doden van Milica van Doorn (19) in 1992, is in de gevangenis overleden. Dat bevestigen zijn advocaat Gerald Roethof en advocaat van de nabestaanden van Milica, Richard Korver.

