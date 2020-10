FNV onder vuur om bestuurder die Fidan Ekiz uitmaakt voor 'excuus-Turk': 'Dit zijn bizarre tweets’

Hoe Meindert verdachte werd van een ongeluk in Oirschot, terwijl hij gewoon op Urk was

22 oktober Terwijl Meindert van Slooten (27) aan het werk is op Urk, vindt er ruim 150 kilometer verderop in Oirschot een ongeluk plaats. In het onderzoek naar dat ongeval duikt de auto van Van Slooten op als betrokken voertuig. Vreemd, zegt de Urker. Want zijn wagen stond gewoon op de parkeerplaats bij zijn werk. Hij verzamelde bewijs om zijn onschuld aan te tonen.