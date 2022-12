Fors meer jongeren met wapens opgepakt: ‘Zorgelijk maar niet verrassend’

De politie heeft dit jaar 1268 jongeren tot 18 jaar aangehouden vanwege verboden wapenbezit. Een sterke stijging ten opzichte van vier jaar geleden, volgens de politie. In 2019 ging het om 315 minderjarigen. De politie is bezorgd over het feit dat steeds meer jongeren worden aangehouden voor verboden wapenbezit.

Het aantal messen en andere steekwapens dat in beslag is genomen steeg de afgelopen vier jaar van 33 tot 355 stuks. In 2019 nam de politie 27 vuurwapens van jongeren in, dat aantal is gestegen naar 144. De politie laat weten dat het lastig is op basis van deze cijfers iets te zeggen over de daadwerkelijke omvang van het aantal wapens onder jongeren.

In de cijfers is ook bezit van verboden vuurwerk meegenomen. In 2022 was ruim 50 procent van het verboden wapenbezit onder jongeren vuurwerk. Dat aandeel neemt wel af, in 2019 ging het nog om 74 procent.

Politiechef en portefeuillehouder Zorg en Veiligheid Martin Sitalsing noemt de cijfers ‘zorgelijk’, maar ze zijn volgens hem ook niet verrassend. ,,Politiemensen op straat ervaren dagelijks dat jongeren het steeds normaler vinden om een wapen te dragen”. De politie houdt gemiddeld dagelijks drie tot vier minderjarigen aan die een wapen bij zich hebben.

Dreigen met geweld op social media

Als oorzaken voor het toenemende wapenbezit noemt de politie onder meer de toename van dreigen met geweld op sociale media en de verheerlijking van wapenbezit en geweld door zogenoemde drillraps. Ook zoekt de politie zelf vaker op sociale media naar signalen van wapenbezit. ,,Ook die toegenomen aandacht kan een verklaring voor de stijging zijn”, aldus Sitalsing.

,,Het dragen van wapens mag nooit normaal worden gevonden”, zegt Sitalsing. ,,Als je een wapen op zak hebt, is de kans groter dat je het ook daadwerkelijk gebruikt. Met alle risico’s op ernstig of zelfs dodelijk letsel.” Afgelopen november bijvoorbeeld overleed een 14-jarige jongen in Hoorn door een steekincident bij zijn school, waarvoor een 16-jarige verdachte werd aangehouden.

De politie probeert wapenbezit bij jongeren tegen te gaan door mensen te controleren, ‘al dan niet in het kader van preventief fouilleren’, aldus Sitalsing. Ook organiseren politie en gemeenten wapeninleveracties, waarbij mensen anoniem en straffeloos hun wapen kunnen inleveren.