Fors meer slachtoffers kindermishandeling en seksueel geweld melden zich in coronatijd

Vroegen in januari en februari nog 1815 mensen om hulp, dat waren er in maart en april al 2494. Bijna 85 procent hiervan was 25 jaar of jonger. De hulpvragen in verband met kindermishandeling stegen het meest: van 470 in januari en februari naar 851 in maart en april. Ook het aantal slachtoffers van seksueel geweld steeg tijdens de lockdown van 557 naar 728. Fier vindt het opvallend dat partnergeweld de enige vorm van geweld was die niet steeg, maar met acht gevallen daalde naar 250.