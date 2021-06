Forse buien trekken over oosten van het land

Coronablog LIVE | Nederland passeert grens van 10 miljoen gezette coronaprik­ken, wereldwijd 2 miljard vaccina­ties

17:27 In Nederland is de grens van tien miljoen gezette coronaprikken bereikt. In het huidige tempo worden er iets meer dan 1 miljoen prikken per week gezet. Ziekenhuizen behandelen nog 1098 coronapatiënten. Dat betekent dat het aantal in de komende dagen kan dalen tot onder de duizend, en dat zou voor het eerst sinds 6 oktober zijn. Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal iets toegenomen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.