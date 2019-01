Forse stijging sportclubs die sigaret bannen

Dat het aantal tabaksmijdende clubs zo hard stijgt, klinkt de Hartstichting als muziek in de oren. ,,Je ziet elke keer als er aandacht voor is, dat clubs denken: hé, waarom doen wij dat nog niet. Vaak komt het vanuit de leden zelf, ouders of kinderen die het gek vinden dat roken langs de lijn nog gebeurt”, zegt Sonneveld. Hij spreekt van een domino-effect. Zo was de Hartstichting op bezoek bij een hockeyclub in Abcoude die het rookvrije sportveld al heeft omarmd, en daarna volgden ook de tennisclub en voetbalvereniging in de gemeente.