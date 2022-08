Fotograaf massaal beticht van ophangen vlag met hakenkruis: ‘Ik ben geschokt van de vele bedreigingen’

Langs de A1 bij Stroe is in de nacht van zaterdag op zondag een vlag met een hakenkruis opgehangen en brand gesticht. De politie meldt dat het ophangen van een hakenkruisvlag strafbaar is en dat naar de daders wordt gezocht. Op sociale media wordt de maker van de foto, een medewerker van Persbureau Heitink, massaal beschuldigd van betrokkenheid bij de actie. Zo zou hij veel te snel op de plek van de brand zijn geweest en zou hij eerder dan de hulpdiensten hebben geweten van de brand, wat verdacht zou zijn.

Fotograaf Roland Heitink neemt afstand van alle beschuldigingen en bedreigingen. ,,De hoeveelheid mensen die proberen mijn adres te achterhalen is ontelbaar. Ik heb 100 procent vertrouwen in de fotografen en cameramensen die voor mijn bedrijf werken. Ik bescherm ze en dat zal ik altijd blijven doen”, laat hij in een schriftelijke verklaring weten.

Ophef

Volgens Heitink was een fotograaf van zijn team die nacht gaan rijden vanwege een eerdere melding van een andere brand iets verderop. Op dat moment kreeg hij een melding van een tweede brand binnen waar de nazivlag hing. ,,Eenmaal daar aangekomen heeft hij het beeld gemaakt en verstuurd. Er stond een autoband in de brand, niet de berm wat gesuggereerd wordt. Deze brand was al nagenoeg uit en de berm was groen van kleur. Dit betekent dat er genoeg vocht aanwezig was en daarom was de brand ook niet verder gaan branden”, legt Heitink uit.

De fotograaf had de tijdinstellingen van zijn camera niet goed gezet, stelt Heitink. ,,Hierdoor is er ophef ontstaan omdat wij eerder aanwezig zouden zijn dan dat de melding is uitgegaan. Ook is er ophef ontstaan dat wij hebben gezegd dat de boeren er iets mee te maken hebben, maar in de mail naar de media staat ook dat er niet zeker is of dit met een protest te maken heeft”, laat Heitink weten. Hij benadrukt geen standpunt in te nemen in het boerenprotest. ,,We stellen ons neutraal op. Ons doel is om het nieuws te brengen naar de burger toe.”

PersVeilig, een gezamenlijk initiatief van de media en de politie, bevestigt dat Heitink aanhoudend bedreigd wordt. ,,De kwaadaardigheid is ongekend: stop met het vals beschuldigen van een professionele fotograaf en het bedreigen van hem en zijn gezin!”, meldt de organisatie.

Geschrokken

Inwoners van het dorp Stroe zijn geschrokken van het incident. ,,Hier hebben wij absoluut niets mee te maken,” zegt boer Gert-Jan Brouwer tegen Omroep Gelderland. Wie de vlag wel heeft opgehangen en de brand heeft veroorzaakt, is nog onbekend. Er is niemand aangehouden. De politie laat weten dat er informatie wordt verzameld voor een eventueel later onderzoek.

De Joodse belangenorganisatie CIDI noemt het ‘niet zomaar een hakenkruisvlag’. ,,Dit is exact de vlag van nazi-Duitsland. Bekladdingen met een hakenkruis zien we wel vaker, maar deze vlag associeert men nog sneller met haat en geweld”, reageert Aron Vrieler van het CIDI.