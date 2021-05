Foto’s maken met BN’ers vond Richard (48) geweldig: ‘Selfie met Máxima was kroon op z’n werk’

Coronavirus LIVE | Grapper­haus optimis­tisch: Opnames lijken over piek heen te zijn, RIVM vervangt directeur vaccina­ties

14:20 Het RIVM vervangt programmadirecteur coronavaccinaties Jaap van Delden, maar laat weten dit niet vanwege het geruchtmakende interview met deze site te doen. De uitspraken van Van Delden over het AstraZeneca-vaccin zetten kwaad bloed bij huisartsen. Het rijksinstituut start vandaag met een groot onderzoek naar de effectiviteit van de verschillende coronavaccins in Nederland op de lange termijn. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.