‘Foutje’: oudere man rijdt kilometers lang met 130 per uur tegen verkeer in

Met video LIVE | Het wordt vandaag en morgen snikheet: ‘Ga vroeg van huis, drink goed en neem maatrege­len’

Hoewel de dag vandaag relatief koel begint, is dit de opmaat naar twee zeer warme dagen. Vanmiddag wordt het op koele plaatsen als de stranden een graad of 30, elders in het land kan het wel 36 graden worden. Morgen komt daar nog een schepje bovenop. Het KNMI heeft vanaf 10.00 uur code geel afgekondigd en roept op maatregelen te nemen. Volg hier ons liveblog.

8:53