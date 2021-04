Frank had een afspraak bij de boekhandel: ‘Hebben we nog boeken nodig?’

Ik weet, ze gaan volgende week weer open, maar de afspraak stond nou eenmaal al. En bovendien: ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken dat ze open blijven. Je weet het niet. De wegen van Rutte & De Jonge zijn onvoorspelbaar. Dus nog even de efficiënte vragen van anderhalf jaar lockdown: staan er verjaardagen op stapel? Hebben we nog genoeg voorleesboeken voor de kinderen in huis? Is het niet toch slim om een extra stapeltje hermetische poëzie in te slaan voor de lange winteravonden van 2022? En op pad ging ik, met voor de gelegenheid een lekker vers mondkapje. Toch kwam ik een beetje buiten adem aan. Altijd maar haasten en rennen, hè. En ik zit een beetje slecht in mijn astma, dezer dagen. Maar dat kun je moeilijk inbrengen als je aan die boekhandelspoort staat en wilt uitstralen dat je feitelijk niks mankeert, buiten het normale ongerief. Dus even diep de adem inhoudend naar binnen.

Net achter me maakte een oude mevrouw een beetje stennis. ‘Ik heb geen telefoon, ik heb geen computer, dus ik kan geen afspraak maken. Ik wil gewoon een boek kopen.’ Zielig. Maar even niet mijn probleem. Ik had een lijstje van vijf boeken die ik sowieso moest hebben. Een daarvan vergde wat zoeken, daarna had ik nog twintig minuten ‘vrije tijd’. Klagen ga ik niet, elke seconde die de boekhandels open zijn, is meegenomen. Maar het is zo’n levenloze bedoening. Wij allemaal daar rondlopend met onze mondkapjes (nog steeds: had me dat anderhalf jaar geleden voorspeld en ik had je niet geloofd). In een boekhandel wil je de geest even laten waaien. Maar met een mondkapje voor en een tijdslot lukte me dat niet. Ik werd niet gehaast, ik voelde me gehaast. Balen. Ik nam me voor de volgende keer eerst op internet te struinen en dan gewoon een paklijst af te werken.