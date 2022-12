Buren vinden dat hond Jack wordt verwaar­loosd maar zijn baasje denkt daar heel anders over

Zonder dat de 6-jarige herder Jack er waarschijnlijk enige notie van heeft, houdt hij de gemoederen flink bezig. Buren stellen dat de hond wordt verwaarloosd en onder erbarmelijke omstandigheden buiten in een kennel leeft. Zijn baas echter beweert dat zijn viervoeter in goede gezondheid verkeert. De politie en de gemeente Capelle aan den IJssel zitten met de kwestie in hun maag.

22 december