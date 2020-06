Frank zit in quarantaine: Een blaffend hert!

Er zijn mensen die in een verkeerd gevallen theezakje reden zien hun leven om te gooien. Ik ben niet zo. Maar vandaag leek het wel of de natuur me wat wilde zeggen. Zo staan in mijn tuin wel veertig klaprozen op een kluitje, in alle schakeringen tussen rood en geel. Al drie weken bewonder ik, elke ochtend voor ik de hang-outs in ga, dat stukje paradijs. Vanmiddag liep ik tussen twee vergaderingen door even naar buiten en niet een, niet twee, maar alle veertig klaprozen hadden tegelijk hun bloemen verloren. De knopjes als geknakte hoofdjes omlaag, op de bodem hun verschrompelde blaadjes. Een veldslagje op een vierkante meter.