Frank zit in quarantaine: wachten op het wonder van het verdwenen coronavirus

We hebben een zomerhuisje in Duitsland. We generen ons er soms een beetje voor, want veel mensen hebben dat niet. Ik kan wel zeggen dat we ervoor gespaard hebben en dat het verrassend niet duur was... Maar genoeg verontschuldigingen. Ik zou er niet over beginnen als ik de komende twee weken niet vanuit dat huisje zou werken als onderdeel van het plan: ‘De kinderen gaan weer naar school, hoe beperken we de risico’s zoveel mogelijk’.