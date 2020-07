Franse vrouwen walgen van Nederlands barbecuebedrijf na vertaalblunder: ‘Ze kotsen op ons‘

De blunder is ontdekt in een inmiddels zeven jaar oude Franse handleiding van het product BarrelQ, een barbecue in de vorm van een olievat. Bij het hoofdstuk over het reinigen van het rooster schrijft het bedrijf: ,,Om het rooster mooi te houden adviseren wij om voor het barbecueën het even in te smeren met olie. Zonnebloem of olijf. Whatever moeder de vrouw heeft staan.”