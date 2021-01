Fred twijfelde geen moment en gaf Hugo de Jonge een stevige knuffel

De Jonge ging mee in het spontane moment. Vanochtend deelde hij een foto op zijn Instagram. ‘Met vastberaden passen liep hij op me af en voor ik er erg in had, had ik een stevige knuffel te pakken van Fred’, schrijft hij erbij. Hij was bij de eerste inentingen in de gehandicaptenzorg aanwezig. Het is fantastisch dat we begonnen zijn met de kwetsbare bewoners van de instellingen voor gehandicaptenzorg, voor wie afstand houden vaak onmogelijk is. Als eerste van Europa, vertelde Boris van der Ham, de voorzitter van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.