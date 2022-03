Freek ziet bijzondere vuurbol door deurbelcamera: ‘Dit kun je hooguit 1 of 2 keer in je leven meemaken’

Oekraïners bij gastgezin krijgen 135 euro leefgeld per week

Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in gastgezinnen krijgen 135 euro per week. De regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden en daarna wordt verder gekeken, maakte minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) na de ministerraad bekend.

12:49