Friese boeren willen hek rond de hele provincie, tegen de wolf

Een groep Friese veehouders wil een hek rond de provincie Friesland plaatsen om wolven buiten de deur te houden. De boeren, verenigd in de stichting Wolvenhek Fryslân, zijn bang dat koeien en schapen binnen tien jaar uit de wei zullen verdwijnen door ‘de snelle en ongelimiteerde uitbreiding van de wolf’. De veehouders denken dat er over vijf jaar 50 tot 150 wolven in Nederland zijn.

De boeren starten donderdag met een inzamelingsactie om het hek van enkele honderden kilometers lengte te kunnen betalen. Het wolvenhek gaat ongeveer 2 miljoen euro kosten en zou zich moeten uitstrekken van het IJsselmeer tot aan het Lauwersmeer, dus langs de grenzen met Overijssel, Drenthe en Groningen. Er heeft zich nog geen wolf in Friesland gevestigd, maar er zijn wel aanvallen van zwerfwolven geweest.

Wolvendeskundige Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging noemt een wolvenhek “ecologisch, juridisch, financieel en praktisch niet haalbaar.” ,,Het hek kan in elk geval niet dwars over grensoverschrijdende wegen staan en dus vindt de slimme wolf zo een kwetsbare plek. En anders zwemt hij wel via de Friese vaarten, als hij dat wil.”

Wolfwerende maatregelen

Volgens de stichting Wolvenhek Fryslân is het voor individuele boeren in Friesland onmogelijk om hun vee te beschermen tegen wolvenaanvallen, aangezien er in de provincie meer dan 150.000 schapen en 300.000 koeien worden gehouden. In Gelderland en Noord-Brabant krijgen veehouders een schadevergoeding na een wolvenaanval en steun voor het nemen van wolfwerende maatregelen. De Zoogdiervereniging pleit voor een landelijke regeling.

De fractie van de Fryske Nasjonale Partij FNP roept Wolvenhek Frylân op tot ‘realiteitszin’. De partij wil niet dat de provincie meewerkt aan de plannen. “We maken van onze mooie en natuurlijke provincie op deze manier een dierentuin.” Vorig jaar sprak een meerderheid van Provinciale Staten in Friesland zich uit tegen de komst van de wolf, maar hoe de provincie de beschermde wolf zou moeten weren was toen al onduidelijk. Wolvenhek Fryslân gaat donderdagmiddag nader in op de plannen voor een hek rond de provincie.

