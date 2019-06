Friese gemeenten komen samen 35 miljoen tekort op jeugdzorg

live twitter ‘Haagse steker’ voor de rechter: is Malek F. gestoord of een terrorist?

10:24 Malek F., de gevluchte Syriër die op 5 mei vorig jaar zomaar drie mensen neerstak bij de Haagse Hogeschool in Den Haag, staat vandaag voor de rechter. De zaak in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol wordt vanaf 10 uur inhoudelijk behandeld, al is er vanwege de grote belangstelling enige vertraging. Verslaggever Jorina Haspels is erbij en twittert mee.