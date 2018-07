Friesland opgeschrikt door branden

In Harlingen zag een voorbijganger de vlammen uit het dak slaan en alarmeerde de hulpdiensten. Boven het restaurant is een woning, maar niemand raakte gewond. Het is onduidelijk hoeveel schade het pand en omliggende gebouwen hebben opgelopen.is veel brand-, water- en rookschade en ook is er asbest gevonden. Er wordt nog onderzocht of dat zich heeft verspreid.

Geschrokken bewoner

In dezelfde nacht was ook een grote brand in een pand in Appelscha, aan de andere kant van Friesland. De brand ontstond in een schuur bij Eeterij Oud Duinenzathe aan de Boerestreek. De brandweer voorkwam dat de brand oversloeg en meldt dat een bewoner met de schrik is vrijgekomen.

In Sint Nicolaasga brak brand uit in een rijtjeshuis. De zes aangrenzende woningen moesten even ontruimd. Een schuurbrand dreigde in Opeinde over te slaan naar de naastgelegen woning. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar de bewoners zijn wel even naar buiten verplaatst. In een schuur bij een boerderij in Akmarijp brak brand uit maar vee dat ernaast in de stal stond heeft geen rook geïnhaleerd.